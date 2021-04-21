В Харьковской области растет количество безработных
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной службы занятости.
За три месяца текущего года в Харьковской области услугами службы занятости воспользовались 51,2 тысяч человек.
Статус безработного получили почти 47 тысяч из них. Это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Большинство обратившихся в службу — женщины (56%). Уровень зарегистрированной безработицы по отношению ко всему населению трудоспособного возраста в области составил 1,75% (по данным от 1 апреля 2021 года).
Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.
Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.
Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.
Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
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