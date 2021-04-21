В Харьковской области растет количество безработных

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной службы занятости.

За три месяца текущего года в Харьковской области услугами службы занятости воспользовались 51,2 тысяч человек.

Статус безработного получили почти 47 тысяч из них. Это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большинство обратившихся в службу — женщины (56%). Уровень зарегистрированной безработицы по отношению ко всему населению трудоспособного возраста в области составил 1,75% (по данным от 1 апреля 2021 года).

Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.