В Харьковской области растет количество безработных

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной службы занятости.

За три месяца текущего года в Харьковской области услугами службы занятости воспользовались 51,2 тысяч человек.

Статус безработного получили почти 47 тысяч из них. Это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

работа, удаленная, дистанционное обучение

Популярные статьи сейчас

Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."

С неузнаваемой Еленой Кравец из "Квартал 95" случился конфуз на сцене: "Я так переживала..."

Старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве: "Типа свидание"

Муж Дорофеевой Дантес позволил себе лишнее с фанаткой, Надя не стерпела: "Может, головой подумаешь?"

Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Показать еще

Большинство обратившихся в службу — женщины (56%). Уровень зарегистрированной безработицы по отношению ко всему населению трудоспособного возраста в области составил 1,75% (по данным от 1 апреля 2021 года).

Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.