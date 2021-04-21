На Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку
Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.
Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.
Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.
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Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.
Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.