Харьковщина на втором месте среди украинских регионов по новым случаям ковида
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
По данным Харьковского областного лабцентра за 20 апреля в Харьковской области выздоровели 645 человек. 28 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.
Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.