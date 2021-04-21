Харьковщина на втором месте среди украинских регионов по новым случаям ковида

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

По данным Харьковского областного лабцентра за 20 апреля в Харьковской области выздоровели 645 человек. 28 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.