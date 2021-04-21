Российский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину, в частности в Харьков, с концертами
Об этом он сообщил в Instagram.
"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли.
Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Полякова, показав украинцам лицо после ботокса, сорвалась на грубость: "И ты обколись"
Олег Винник и его "тайная жена" не справились с силой чувств на публике: "Безумная любовь"
Жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."
Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Кроме того мы писали, что в Харьков не хотят пускать известного российского комика.
Так, в августе 2019 года Иван Абрамов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма и давал концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, что является нарушением украинского законодательства.
В Харькове российский комик планирует выступить 13 мая во Дворце студентов НТУ ХПИ, этот концерт перенесен с июня 2020 года. Цена билетов – от 450 до 1250 гривен.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.