В некоторых школах и детских садах Харьковщины отключили отопление из-за долгов

Об этом сообщили на сайте Роганской громады.

1 апреля в Роганской громаде Харьковского района завершили отопительный сезон. Батареи стали холодными в учебных, медицинских, детских и других заведениях бытового и социально-культурного назначения и в жилых домах.

Жители Роганской ОТГ задолжали за тепло больше 18 миллионов гривен, что стало одной из причин преждевременного завершения отопительного сезона.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.