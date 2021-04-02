В некоторых школах и детских садах Харьковщины отключили отопление из-за долгов
Об этом сообщили на сайте Роганской громады.
1 апреля в Роганской громаде Харьковского района завершили отопительный сезон. Батареи стали холодными в учебных, медицинских, детских и других заведениях бытового и социально-культурного назначения и в жилых домах.
Жители Роганской ОТГ задолжали за тепло больше 18 миллионов гривен, что стало одной из причин преждевременного завершения отопительного сезона.
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Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.