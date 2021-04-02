В Харьковской области зарегистрировано больше тысячи новых случаев коронавируса
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Так, за прошедшие сутки на Харьковчщине 1494 новых случаев коронавируса - это рекордный показатель с начала пандемии. Умерло 1 апреля 24 жителя Харьковщины.
По суточному показателю Харьковская область занимает третье место по стране после Львовской, где 1668 случаев, и Одесской, где их 1608.
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В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 19 893 - это тоже рекордный показатель.
Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.
Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.