В Харькове коллапс из-за неработающего светофора
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На ул. Клочковской в районе пересечения с Клочковским спуском не работает светофор, из-за чего на дороге образовалась огромная пробка.
"На пересечении Клочковской и Клочковского спуска сейчас "броуновское" движение. Причина - выключенный светофор", - пишут в сети.
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Раньше мы писали, что 33-летняя роженица, у которой был подтвержден COVID-19, умерла.
Об этом сообщили в соцсетях знакомые женщины. Позже информацию официально подтвердила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.
Роженица поступила в городской родильный дом № 2, где ей некоторое время назад было сделано кесарево сечение.
Пациентка находилась в роддоме несколько дней, позже молодую маму в тяжелом состоянии перевели в областную больницу.
К сожалению, медики не смогли спасти пациентку, женщина скончалась.
Кроме коронавируса, также была сопутствующая патология.
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