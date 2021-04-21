В Харькове коллапс из-за неработающего светофора

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На ул. Клочковской в районе пересечения с Клочковским спуском не работает светофор, из-за чего на дороге образовалась огромная пробка.

"На пересечении Клочковской и Клочковского спуска сейчас "броуновское" движение. Причина - выключенный светофор", - пишут в сети.

Раньше мы писали, что 33-летняя роженица, у которой был подтвержден COVID-19, умерла.

Об этом сообщили в соцсетях знакомые женщины. Позже информацию официально подтвердила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

Роженица поступила в городской родильный дом № 2, где ей некоторое время назад было сделано кесарево сечение.

Пациентка находилась в роддоме несколько дней, позже молодую маму в тяжелом состоянии перевели в областную больницу.

К сожалению, медики не смогли спасти пациентку, женщина скончалась.

Кроме коронавируса, также была сопутствующая патология.