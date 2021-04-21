Харьковчане просят очистить реку Лопань возле Центрального рынка
Так, на сайте Харьковского городского совета появилась петиция:
"Прискорбно наблюдать за состоянием прилегающей к центру города территории. Речка Лопань в районе Центрального рынка, мягко говоря, воняет канализацией; замусорена пластиком, пакетами, иными отходами, от чего утки постепенно покидают это место, хотя раньше их было намного больше", - пишет автор.
По словам автора, в данном районе много новостроек, в которых живут молодые родители с детьми, а река в таком ужасном состоянии приносит вред окружающей среде.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области пиротехники нашли пять боеприпасов времен Второй мировой.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы и провели дополнительное обследование прилегающей территории.
Пиротехники обезвредили пять боеприпасов, взрывные работы проводились на специальной площадке. К счастью, пострадавших нет.
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