В Харьковской области пиротехники нашли пять боеприпасов времен Второй мировой
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы и провели дополнительное обследование прилегающей территории.
Пиротехники обезвредили пять боеприпасов, взрывные работы проводились на специальной площадке. К счастью, пострадавших нет.
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Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.
Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.
Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.
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Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
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