В Харьковской области пиротехники нашли пять боеприпасов времен Второй мировой

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы и провели дополнительное обследование прилегающей территории.

Пиротехники обезвредили пять боеприпасов, взрывные работы проводились на специальной площадке. К счастью, пострадавших нет.

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Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

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