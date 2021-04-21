В Харьковской области пиротехники нашли пять боеприпасов времен Второй мировой

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы и провели дополнительное обследование прилегающей территории.

Пиротехники обезвредили пять боеприпасов, взрывные работы проводились на специальной площадке. К счастью, пострадавших нет.

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Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.