В Харьковской области пропал подросток
Парень ушел из дома в поселке Орелька 16 апреля и не вернулся.
19 апреля в полициб обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего 17-летнего сына.
Полицейские нашли подростка в течение нескольких часов - он гостил у своей знакомой в Лозовой.
С юношей провели профилактическую беседу.
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Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.
Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".
Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.
Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.
Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.