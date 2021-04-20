В Харьковской области пропал подросток

Парень ушел из дома в поселке Орелька 16 апреля и не вернулся.

19 апреля в полициб обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего 17-летнего сына.

Полицейские нашли подростка в течение нескольких часов - он гостил у своей знакомой в Лозовой.

С юношей провели профилактическую беседу.

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Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.

Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".

Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.

Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.

газ, плита

Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".