В вагоне харьковского метро устроили мини-концерт
В вагоне харьковского метро парень играл на "барабанах" - сообщили в телеграм-каналах, а позже подтвердил и представитель метрополитена Алексей Битнер.
"Напоминаем, что подобный вид деятельности нарушает правила пользования метрополитеном. Также на территории метрополитена обязательно находиться в защитной маске или респираторе", - заявил Битнер.
Видео можно посмотреть здесь.
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Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.
Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".
Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.
Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.
Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.