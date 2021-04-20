В вагоне харьковского метро устроили мини-концерт

В вагоне харьковского метро парень играл на "барабанах" - сообщили в телеграм-каналах, а позже подтвердил и представитель метрополитена Алексей Битнер.

"Напоминаем, что подобный вид деятельности нарушает правила пользования метрополитеном. Также на территории метрополитена обязательно находиться в защитной маске или респираторе", - заявил Битнер.

Видео можно посмотреть здесь.

Также мы писали, что с 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ.

Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".

Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.

Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.

Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".