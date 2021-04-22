В Харькове покупателя без маски спецназ силой вывел из магазина
Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.
Мужчина сначала пытались призвать к порядку два мужчины в экипировке в надписью "Спецподразделение".
Однако мужчина игнорировал просьбы и требовал у них удостоверение. Терпение у спецназа лопнуло и вместо предъявления документа один из спецназовцев выталкивает мужчину из магазина.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
"Холостяк" Заливако унизил влюбленну "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна"
Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…»
Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Видео - здесь.
Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.