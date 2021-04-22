В Харькове покупателя без маски спецназ силой вывел из магазина

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

Мужчина сначала пытались призвать к порядку два мужчины в экипировке в надписью "Спецподразделение".

Однако мужчина игнорировал просьбы и требовал у них удостоверение. Терпение у спецназа лопнуло и вместо предъявления документа один из спецназовцев выталкивает мужчину из магазина.

Видео - здесь.

Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.