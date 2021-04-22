В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1333 новых случая заболевания ковидом
Об этом говоритя на сайте СНБО.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 129136 случаев заболевания. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 28 человек, всего в Харьковской области за время пандемии зафиксировали 2497 летальных случаев.
Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19
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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
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