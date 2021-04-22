В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1333 новых случая заболевания ковидом

Об этом говоритя на сайте СНБО.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 129136 случаев заболевания. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 28 человек, всего в Харьковской области за время пандемии зафиксировали 2497 летальных случаев.

Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.