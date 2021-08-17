Мати дитини звернулася в поліцію

У Харкові 12-річна дитина втекла з дому

Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.

До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.

Правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.

З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.

До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.

33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.

Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.

Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.

Ірина потребує медичної допомоги.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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