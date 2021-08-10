В Харькове бесследно пропала девочка

Девочка 8 августа ушла из дома и не вернулась, об этом сообщили в полиции.

С заявлением о пропаже девочки в полицию обратился ее отец, мужчина рассказал, что его дочь около 17:00 ушла из дома и не вернулась.

На поиски ребенка подняли на уши полицию.

Утром, 9 августа, сотрудники полиции разыскали беглянку.

С родителями и девочкой правоохранители провели профилактическую беседу, на родителей был составлен административный протокол по ст. 184.

К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.

33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.

Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.

Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет в розовую футболку, темные шорты.

Ирина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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