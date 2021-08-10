В Харькове бесследно пропала девочка
Девочка 8 августа ушла из дома и не вернулась, об этом сообщили в полиции.
С заявлением о пропаже девочки в полицию обратился ее отец, мужчина рассказал, что его дочь около 17:00 ушла из дома и не вернулась.
На поиски ребенка подняли на уши полицию.
Утром, 9 августа, сотрудники полиции разыскали беглянку.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A: "Челюсть до сих пор болит"
Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола: неловкие кадры
Дожди и град обрушатся на Украину с новой силой, объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет
С родителями и девочкой правоохранители провели профилактическую беседу, на родителей был составлен административный протокол по ст. 184.
К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.
33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.
Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.
Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет в розовую футболку, темные шорты.
Ирина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Также мы писали ранее, что харьковчанин в одних плавках пропал на берегу реки.
Как сообщала Politeka, на Харьковещине потерялся мужчина, фото и приметы.
Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.