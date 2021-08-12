В Харьковской области пропал ребенок
Об этом рассказали в патрульной полиции Харькова.
11 августа, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на проспекте Александровском потеряла 5-летнего сына.
"Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Обеспокоенная женщина сообщила патрульным, что гуляла со своим 5-летним сыном, отвлеклась на несколько секунд и потеряла его из поля зрения», - говорится в сообщении.
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Полиция вместе с матерью быстро разыскали малыша. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.
33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.
Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.
Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет в розовую футболку, темные шорты.
Ирина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
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