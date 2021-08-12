В Харьковской области пропал ребенок

Об этом рассказали в патрульной полиции Харькова.

11 августа, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на проспекте Александровском потеряла 5-летнего сына.

"Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Обеспокоенная женщина сообщила патрульным, что гуляла со своим 5-летним сыном, отвлеклась на несколько секунд и потеряла его из поля зрения», - говорится в сообщении.

Полиция вместе с матерью быстро разыскали малыша. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.

33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.

Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.

Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет в розовую футболку, темные шорты.

Ирина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Также мы писали ранее, что харьковчанин в одних плавках пропал на берегу реки.

Как сообщала Politeka, на Харьковещине потерялся мужчина, фото и приметы.

Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.