В Харькове 12-летний ребенок сбежал из дома

Сотрудники полиции узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00.

К ним обратилась мать мальчика, которая утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой.

Правоохранители нашли ребенка под дверью дяди.

С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Мать ребенка наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен админпротокол.

К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.

33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.

Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.

Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет в розовую футболку, темные шорты.

Ирина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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