Харків хочуть остаточно очистити від радянської символіки

Про це передають у громадській організації "Декомунізація. Україна”.

Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.

"Сподіваємося, що АТ "Укрзалізниця" нарешті виконає норми закону і пасажири великих українських міст, нарешті, не будуть бачити символіку окупантів і організаторів Голодомору", – йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові знайшли заборонені назви вулиць

Як повідомили в телеграм-каналі "Декомунізація.Україна", на фасадах деяких будинків у Харкові активісти виявили топонімічні назви, що підпадали під закон про декомунізацію.

Старі написи залишилися на колишній вулиці Кірова, якій повернуто історичну назву молочна.