Харків хочуть остаточно очистити від радянської символіки
Про це передають у громадській організації "Декомунізація. Україна”.
Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.
"Сподіваємося, що АТ "Укрзалізниця" нарешті виконає норми закону і пасажири великих українських міст, нарешті, не будуть бачити символіку окупантів і організаторів Голодомору", – йдеться в повідомленні.
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До слова, у Харкові знайшли заборонені назви вулиць
Як повідомили в телеграм-каналі "Декомунізація.Україна", на фасадах деяких будинків у Харкові активісти виявили топонімічні назви, що підпадали під закон про декомунізацію.
Старі написи залишилися на колишній вулиці Кірова, якій повернуто історичну назву молочна.
"Потихеньку прибираються старі назви вулиць з фасадів будівель. Тепер очищені будівлі по вулиці Молочній", - наголошується в публікації.
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