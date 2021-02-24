На первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина
Декоммунизацией в горсовете занялся идеолог этого движения в Украине, теперь его не отпускает полиция, передает "Харьков Today".
"Просто взял, подошел и снял, потому что ему там не место. Были разъяснения от Украинского института национальной памяти, насколько я понимаю, неоднократные, они не закончились ничем. Орден должен был бы быть в Харьковском историческом музее, должны были это сделать еще в 2015 году. На фасаде Харьковского горсовета были эти ордена, но в 2015 году их демонтировали и куда-то отнесли", — заявил он.
Однако, спустя какое-то время орден Ленина повесили назад.
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Ранее мы писали, что на фасаде Харьковского горсовета установят мемориальную доску покойному Геннадию Кернесу
Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.
"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".