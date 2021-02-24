Харьковский горсовет в очередной раз присвоил проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова

Об этом сообщают местные СМИ.

Данное решение было принято на сессии городского совета, его поддержали 57 депутатов.

Секретарь горсовета Игорь Терехов заявил, что Жуков «добыл победу над нацизмом» и, что «кто не помнит прошлого, у того нет будущего».

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Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.

"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

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