Депутаты Харьковского горсовета на сессии 24 февраля утвердили обновленное положение о звании "Почетный гражданин города Харькова"

За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов.

В обновленном положении указано, что в исключительных случаях звание "Почетный гражданин города Харькова" может быть присвоено посмертно лицам, которые были избраны на пост Харьковского городского головы, что было невозможным ранее.

То есть горсовет разблокировал возможность присвоения звания "Почетный гражданин города Харькова" Геннадию Кернесу.

Ранее мы писали, что на фасаде Харьковского горсовета установят мемориальную доску покойному Геннадию Кернесу

Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.

"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".