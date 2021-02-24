Харьковского депутата Андрея Лесика во время очередного собрания горсовета вынесли из-за трибуны

Лесик начал рассказывать про "вооруженный госпереворот на Майдане", как тут же на него набросились его коллеги-депутаты и устроили ему настоящий разнос.

Сначала депутаты кричали «ганьба», а после начали силой выгонять Лесика из-за трибуны, кто-то даже плеснул в нардепа водой.

Терехов лишил слова Лесика, чтобы конфликт не продолжался.

Видео конфликта можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что на фасаде Харьковского горсовета установят мемориальную доску покойному Геннадию Кернесу

Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.

"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".