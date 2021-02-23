В Харькове ночью горел завод

В службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории Харьковского завода транспортного оборудования, расположенного на ул. Достоевского.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что горело около 70 м. кв.

Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

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