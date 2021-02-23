В Харькове ночью горел завод
В службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории Харьковского завода транспортного оборудования, расположенного на ул. Достоевского.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что горело около 70 м. кв.
Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени.
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Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".