В Харькове в третий раз планируют переименовать проспект
В Харькове на ближайшей сессии горсовета планируют рассмотреть вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко.
Авторы решения ссылаются на роль маршала Георгия Жукова в изгнании нацистских оккупантов, а также на решения ОАСК, Шестого апелляционного административного суда и выводы НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, передает newsroom.
Они предлагают увековечить полководца в названии объекта топонимики, который сейчас носит имя генерала и диссидента Петра Григоренко.
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Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".