В Харьковскую область вернутся морозы

Об этом говорится на сайте Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Во вторник, 23 февраля, днем температура воздуха в области снизится до 6 — 11 градусов мороза.

А уже ночью температура достигнет -15 градусов.

В среду, 24 февраля, ночная температура воздуха снизится до 19 градусов мороза, днем будет на уровне 6 — 11° мороза.

Ранее мы писали, что в Харькове на замерзшем водоеме увидели отчаянных экстремалов

Известно, что "покатушки" происходили на Журавлевке.

Кадры развлечений мотоциклистов публиковали в соцсетях.

К счастью, обошлось без инцидентов.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".