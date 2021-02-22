В Харьковскую область вернутся морозы
Об этом говорится на сайте Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Во вторник, 23 февраля, днем температура воздуха в области снизится до 6 — 11 градусов мороза.
А уже ночью температура достигнет -15 градусов.
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В среду, 24 февраля, ночная температура воздуха снизится до 19 градусов мороза, днем будет на уровне 6 — 11° мороза.
Ранее мы писали, что в Харькове на замерзшем водоеме увидели отчаянных экстремалов
Известно, что "покатушки" происходили на Журавлевке.
Кадры развлечений мотоциклистов публиковали в соцсетях.
К счастью, обошлось без инцидентов.
Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".