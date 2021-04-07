"Очищены улицы Ярослава Мудрого, Свободы и Жен-Мироносиц, расположенные в центре города, от последних указателей со старыми коммунистическими названиями", - сказано в сообщении.

К слову, улица Ярослава Мудрого раньше называлась Петровского, Жен-Мироносиц – Совнаркомовская, Свободы – Иванова.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области из-за сжигания сухостоя горят гектары экосистем.

Харьковчане начали активно наводить порядок на своих хозяйствах - зачастую выжиганием мусора и остатков растительности.

Из-за этого распрастраняются пожары в природных экосистемах и на открытых территориях.

Только за прошедшую неделю произошло 397 пожаров в экосистемах.

Пожарные предупреждают об опасности сжигания сухостоя и мусора. Часто огонь распространяется очень быстро и выжигает целые экосистемы, нередко вредит и зданиям.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.