На Харьковщине проведут в последний путь бойца ВСУ
Прощание с харьковским военнослужащим Виктором Гелебрантом, который погиб на Донбассе, пройдет в Харькове.
Младшего сержанта Виктор Гелебранта 5 апреля убили выстрелом в голову из стрелкового оружия.
Виктору Васильевичу Гелебранту шел 49-й год. Он был командиром отделения – командиром машины 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 92-й ОМБРр.
"Прощание с военнослужащим 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Виктором Гелебрантом состоится 9 апреля (пятница) в 11:00 в пгт Краснокутск Харьковской области. Герои не умирают ...", - говорится в сообщении.
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