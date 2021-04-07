На Харьковщине проведут в последний путь бойца ВСУ

Прощание с харьковским военнослужащим Виктором Гелебрантом, который погиб на Донбассе, пройдет в Харькове.

Младшего сержанта Виктор Гелебранта 5 апреля убили выстрелом в голову из стрелкового оружия.

Виктору Васильевичу Гелебранту шел 49-й год. Он был командиром отделения – командиром машины 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 92-й ОМБРр.

"Прощание с военнослужащим 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Виктором Гелебрантом состоится 9 апреля (пятница) в 11:00 в пгт Краснокутск Харьковской области. Герои не умирают ...", - говорится в сообщении.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

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