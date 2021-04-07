Юная харьковчанка пропала без вести

Девушка проживает в Харьковской области в городе Лозовая.

В Днепре разыскивают пропавшую без вести Наумец Анастасию, 2005 года рождения, которая 6 апреля вышла из дома, расположенного по адресу ул. Казака Мамая и не вернулась, сообщает "Днепр оперативный".

Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, крашеные светлые волосы с темными корнями, глаза карие.

Была одета: дутая синяя куртка светло-розовая, спортивный костюм голубого цвета, черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местоположении девушки - просьба позвонить по телефону: (066) 806-01-97, или 102.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.