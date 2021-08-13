Харьков хотят окончательно очистить от советской символики

Об этом сообщили в общественной организации “Декоммунизация. Украина”.

Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.

“Надеемся, что АО “Укрзализныця” наконец выполнит нормы закона и пассажиры крупных украинских городов, наконец, не будут видеть символику оккупантов и организаторов Голодомора”, – говорится в сообщении.

К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц

Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.

Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.