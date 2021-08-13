Харьков хотят окончательно очистить от советской символики
Об этом сообщили в общественной организации “Декоммунизация. Украина”.
Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.
“Надеемся, что АО “Укрзализныця” наконец выполнит нормы закона и пассажиры крупных украинских городов, наконец, не будут видеть символику оккупантов и организаторов Голодомора”, – говорится в сообщении.
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К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц
Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.
Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.
"Потихоньку убираются старые названия улиц с фасадов зданий. Теперь очищены здания по улице Молочной", - отмечается в публикации.
К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"
Как сообщала Politeka, на первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина, фото: "Потому что ему там не место"
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".