У Харківській області зникли діти
Поліція Харкова шукає 15-річного Олександра Полігрімова, жителя села Шелестове Богодухівського району.
12 серпня вранці хлопчик пішов з дому і зник безслідно, інформують в обласному управлінні Нацполіції.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся світле коротке.
Був одягнений у сірі шорти, футболку сірого кольору, взутий у сланці.
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Інформацію про місцезнаходження Саші правоохоронці просять повідомити за тел.: 0576656197, 0507894082 (чергова частина) або 102.
12-річного хлопчика розшукали в місті Ізюмі. Мати дитини вдень 12 серпня розповіла, що син поїхав кататися на велосипеді і зник.
З'ясувалося, що поки мати його шукала, він перебував на пляжі.
14-річну Таїсію знайшли поліцейські 12 серпня на Харківщині. Мати дівчинки повідомила співробітникам поліції, що дівчинка вийшла з дому і зникла. Через короткий період часу підлітка знайшли.
Ще одного зниклого хлопчика розшукали поліцейські в місті Мерефі.
До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.
33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.
Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.
Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.
Ірина потребує медичної допомоги.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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