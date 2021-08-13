В Харковской области пропали дети
Полиция Харькова ищет 15-летнего Александра Полигримова, жителя села Шелестово Богодуховского района.
12 августа утром мальчик ушел из дома и пропал бесследно, информируют в областном управлении Нацполиции.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.
Был одет в серые шорты, футболку серого цвета, обут в сланцы.
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Информацию о местонахождении Саши правоохранители просят сообщить по тел.: 0576656197, 0507894082 (дежурная часть) или 102.
12-летнего мальчика разыскали в городе Изюме. Мать ребенка днем 12 августа рассказала, что сын уехал кататься на велосипеде и пропал.
Выяснилось, что пока мать его искала, он находился на пляже.
14-летнюю Таисию нашли полицейские 12 августа на Харьковщине. Мать девочки сообщила сотрудникам полиции, что девочка вышла из дома и пропала. Спустя короткий период времени подростка нашли.
Еще одного пропавшего мальчика разыскали полицейские в городе Мерефе.
К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.
33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.
Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.
Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет в розовую футболку, темные шорты.
Ирина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
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