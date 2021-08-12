У Харківській області зникла дитина
Про це розповіли в патрульній поліції Харкова.
11 серпня, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що на проспекті Олександрівському втратила 5-річного сина.
"Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою. Стурбована жінка повідомила патрульним, що гуляла зі своїм 5 - річним сином, відволіклася на кілька секунд і втратила його з поля зору», - йдеться в повідомленні.
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Поліція разом з матір'ю швидко розшукали малюка. Дитина медичної допомоги не потребувала.
Всі обставини події з'ясовуються.
До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.
33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.
Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.
Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.
Ірина потребує медичної допомоги.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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