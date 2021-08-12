У Харківській області зникла дитина

Про це розповіли в патрульній поліції Харкова.

11 серпня, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що на проспекті Олександрівському втратила 5-річного сина.

"Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою. Стурбована жінка повідомила патрульним, що гуляла зі своїм 5 - річним сином, відволіклася на кілька секунд і втратила його з поля зору», - йдеться в повідомленні.

Поліція разом з матір'ю швидко розшукали малюка. Дитина медичної допомоги не потребувала.

Всі обставини події з'ясовуються.

До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.

33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.

Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.

Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.

Ірина потребує медичної допомоги.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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