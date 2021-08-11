Жителі Харківської області продовжують випалювати суху траву
Про це повідомили в прес-центер ДСНС в Харківській області.
10 серпня в Харківській області сталося 27 пожеж - горіли сухі гілки, сухостій, сухі дерева, очерет і сміття. Загальна площа склала понад 7 га.
Пожежі ліквідували пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
"Домінуючими причинами виникнення пожеж в екосистемах залишаються: неконтрольоване випалювання сухої трави, луків, пасовищ, очерету, ділянок зі степовою, водно-болотною, іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем громадянами під час відпочинку та проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках.
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Це, в свою чергу, стає причиною поширення полум'я на лісові насадження, торфовища, а також на житлові будинки та господарські будівлі людей", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, в Харківській області відпочиваючі мало не спалили ліс
За словами очевидців, відпочиваючі смажили шашлики і не загасили мангал.
На місце НП оперативно виїхали рятувальники. На щастя, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на великій території лісу.
"Сьогодні вдень на Безлюдівці парочка вирішила відпочити з наметами в лісі і влаштувала пожежу", - йдеться в повідомленні.
До слова, на Харківщині жінка заплатила життям за підпал трави.
Як повідомляла Politeka, у Харкові вогонь охопив стоянку, масово знищуючи авто.
Також Politeka писала, що на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.