Жителі Харківської області продовжують випалювати суху траву

Про це повідомили в прес-центер ДСНС в Харківській області.

10 серпня в Харківській області сталося 27 пожеж - горіли сухі гілки, сухостій, сухі дерева, очерет і сміття. Загальна площа склала понад 7 га.

Пожежі ліквідували пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

"Домінуючими причинами виникнення пожеж в екосистемах залишаються: неконтрольоване випалювання сухої трави, луків, пасовищ, очерету, ділянок зі степовою, водно-болотною, іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем громадянами під час відпочинку та проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках.

Це, в свою чергу, стає причиною поширення полум'я на лісові насадження, торфовища, а також на житлові будинки та господарські будівлі людей", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, в Харківській області відпочиваючі мало не спалили ліс