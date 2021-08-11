Жители Харьковской области продолжают выжигать сухую траву

Об этом сообщили в пресс-центер ГСЧС в Харьковской области.

10 августа в Харьковской области случилось 27 пожаров - горели сухие ветки, сухостой, сухие деревья, камыш и мусор. Общая площадь составила более 7 га.

Пожары ликвидировали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

“Доминирующими причинами возникновения пожаров в экосистемах остаются: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем гражданами во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

Это, в свою очередь, становится причиной распространения пламени на лесные насаждения, торфяники, а также на жилые дома и хозяйственные постройки людей”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес