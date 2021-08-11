Жители Харьковской области продолжают выжигать сухую траву
Об этом сообщили в пресс-центер ГСЧС в Харьковской области.
10 августа в Харьковской области случилось 27 пожаров - горели сухие ветки, сухостой, сухие деревья, камыш и мусор. Общая площадь составила более 7 га.
Пожары ликвидировали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
“Доминирующими причинами возникновения пожаров в экосистемах остаются: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем гражданами во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
В Аркадии загорелась гостиница, съехались медики и спасатели: видео ЧП из Одессы
Беда на одесском пляже: из воды вытащили 8-летнего ребенка и принялись спасать, видео
Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом: "Леш, я отдыхаю!"
Это, в свою очередь, становится причиной распространения пламени на лесные насаждения, торфяники, а также на жилые дома и хозяйственные постройки людей”, – говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес
По словам очевидцев, отдыхающие жарили шашлыки и не потушили мангал.
На место ЧП оперативно выехали спасатели. К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня на большой территории леса.
"Сегодня днем на Безлюдовке парочка решила отдохнуть с палатками в лесу и устроила пожар", - говорится в сообщении.
К слову, на Харьковщине женщина заплатила жизнью за подпал травы.
Как сообщала Politeka, в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто.
Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.