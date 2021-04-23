В Харкові пропала дівчина

Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".

29-річна Аліна Стросник зникла 17 квітня.

Дівчина була одягнена в чорну кофту, джинсову сорочку, світло-сині джинси.

У дівчини є відмінна риса-з лівого боку на тулубі у харків'янки татуювання у вигляді сакури.

Якщо у вас є якась інформація про зниклу-повідомте за тел.: 068-11-00-911 або 102.

Раніше ми писали, що в Харкові вирішили запустити феєрверки прямо під вікнами житлового будинку.

У телеграм-каналі з'явилося повідомлення про те, що ввечері 21 квітня місцеві жителі три рази запустили салют.

"Чергові е * * * ті любителі запускати феєрверки під вікнами - вже втретє за 15 хвилин. Вдома літня людина, бабуся, дуже злякалася Гв. Широнінців 45, в районі "Мавзолею"", - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".