В Харькове пропала девушка
Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".
29-летняя Алина Стросник пропала 17 апреля.
Девушка была одета в черную кофту, джинсовую рубашку, светло-синие джинсы.
У девушки есть отличительная особенность - с левой стороны на туловище у харьковчанки татуировка в виде сакуры.
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Если у вас есть какая-то информация о пропавшей - сообщите по тел.: 068-11-00-911 или 102.
Ранее мы писали, что в Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома.
В телеграм-канале появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.
"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".