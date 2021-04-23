В Харькове пропала девушка

Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".

29-летняя Алина Стросник пропала 17 апреля.

Девушка была одета в черную кофту, джинсовую рубашку, светло-синие джинсы.

У девушки есть отличительная особенность - с левой стороны на туловище у харьковчанки татуировка в виде сакуры.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей - сообщите по тел.: 068-11-00-911 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома.

В телеграм-канале появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.

"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".