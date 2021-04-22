Вранці в тролейбусі Харкова спалахнув конфлікт
Очевидці того, що відбувалося поділилися відео в телеграм-каналі "Труха", (ролик можна побачити в кінці новини).
Пасажирка розмовляла з пенсіонеркою на підвищених тонах - літню жінку вона називала "безсоромною" і в нецензурній формі говорила, що "повагу треба заслужити і її неможливо зажадати".
"Ти кажеш, що ти інвалід і палицею розмахуєш, значить у тебе сила є. Сила є, а розуму у тебе немає", - емоційно кричала жінка, яка "напала" на пенсіонерку.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Рідкісні фото юного Винника опинилися в мережі, яким підкорювач "вовчиць" був до слави: "Боже, та ти що..."
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри
Сніг і морози не відступають, українців попереджають про небезпеку: "Вночі 20 квітня..."
За тим, що відбувається спостерігали пасажири, і тільки в кінці відео було чутно, що хтось із присутніх заступився за літню людину і почав кричати "відійдіть від неї", і тільки тоді агресивну жінку почали просити вийти з транспорту, але та відмовилася і сіла на вільне місце в тролейбусі.
Втім, через що спалахнув конфлікт між жінками - невідомо.
"І найстрашніше, що ніхто її не намагається зупинити в т.ч. і кондуктор", "дах знесло дівчині або таке виховання,сумно,шкода бабусю,дожити, щоб таке Слухати", загострення", "як можна так розмовляти з літньою людиною,нехай навіть бабуся в чомусь не права. Та горіти їй в пеклі", "капець, слиною своєю всіх забризкала, їй не маску, намордник надіти потрібно"," у людей нерви на межі, тому що епоха бідності Закінчилася. Але тітку сильно понесло", - обурюються українці в коментарях.
Відео конфлікту можна подивитися тут.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".