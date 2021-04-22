Вранці в тролейбусі Харкова спалахнув конфлікт

Очевидці того, що відбувалося поділилися відео в телеграм-каналі "Труха", (ролик можна побачити в кінці новини).

Пасажирка розмовляла з пенсіонеркою на підвищених тонах - літню жінку вона називала "безсоромною" і в нецензурній формі говорила, що "повагу треба заслужити і її неможливо зажадати".

"Ти кажеш, що ти інвалід і палицею розмахуєш, значить у тебе сила є. Сила є, а розуму у тебе немає", - емоційно кричала жінка, яка "напала" на пенсіонерку.

За тим, що відбувається спостерігали пасажири, і тільки в кінці відео було чутно, що хтось із присутніх заступився за літню людину і почав кричати "відійдіть від неї", і тільки тоді агресивну жінку почали просити вийти з транспорту, але та відмовилася і сіла на вільне місце в тролейбусі.

Втім, через що спалахнув конфлікт між жінками - невідомо.

"І найстрашніше, що ніхто її не намагається зупинити в т.ч. і кондуктор", "дах знесло дівчині або таке виховання,сумно,шкода бабусю,дожити, щоб таке Слухати", загострення", "як можна так розмовляти з літньою людиною,нехай навіть бабуся в чомусь не права. Та горіти їй в пеклі", "капець, слиною своєю всіх забризкала, їй не маску, намордник надіти потрібно"," у людей нерви на межі, тому що епоха бідності Закінчилася. Але тітку сильно понесло", - обурюються українці в коментарях.

Відео конфлікту можна подивитися тут.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

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