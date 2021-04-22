В Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома
В телеграм-канале "ХК" появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.
"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.
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"в стране 8 год война, а они салютики пускают", "Красиво. Не 12 же ночи. Автору просто за бабкой убирать не охота, вот и ищет виноватых", "Когда прикрываются пожилыми человеком сразу налетают стервятники, а не день победы, новый год, все бабушки в ванной?", "Да уж что делается в Украине а они б**ть салюты запускают", "Ну хотят фейерверк люди,что тут такого? А раньше пускали фейерверки так ничего и терпели бабули и дедули.
Не смешите", - спорят украинцы в комментариях.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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