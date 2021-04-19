В Харківському магазині всередині вітрини з ковбасою покупці помітили бігаючу мишу
Відео опублікували в Телеграм-канал "Харків Life".
"Нічого незвичайного, просто миша бігає в холодильнику з ковбасою в посаді. Загорніть будь ласка", - пише автор відео.
Покупець запитав у продавця, чи можна йому загорнути мишку з собою, але вітрину відкрили і миша втекла.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на "Голос країни", розлютивши фанатів зірки: "Нехай Надя помріє"
Українська чемпіонка Марина Бех-Романчук в міні-бікіні показала форми з кращого ракурсу: "Справжня русалка"
Каменських прогулялася по пляжу в крихітному бікіні, давши привід для заздрості: "Ну і форми..."
На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого " удару"
Відео - тут.
Раніше ми писали, що під Харковом чоловік травмувався під час виконання господарських робіт.
Як
Нога харків'янина була пробита фрезою мотоблока під час виконання господарських робіт.
Рятувальники змогли звільнити ногу потерпілого від гострої пастки - чоловіка госпіталізували в лікарню в Харкові.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.