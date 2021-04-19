В Харківському магазині всередині вітрини з ковбасою покупці помітили бігаючу мишу

Відео опублікували в Телеграм-канал "Харків Life".

"Нічого незвичайного, просто миша бігає в холодильнику з ковбасою в посаді. Загорніть будь ласка", - пише автор відео.

Покупець запитав у продавця, чи можна йому загорнути мишку з собою, але вітрину відкрили і миша втекла.

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Відео - тут.

Раніше ми писали, що під Харковом чоловік травмувався під час виконання господарських робіт.

Як передавати У ДСНС, 18 квітня надійшло повідомлення про те, що в смт Вільча чоловік потребує допомоги.

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