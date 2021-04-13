Харків'янам показали, як працює "Барабашово" на карантині
Про це повідомили в Telegram-каналі "Х Харків".
Так, на кадрах можна побачити торгові ряди ринку "Барабашово" між якими ходить велика кількість відвідувачів - як в масках, так і без.
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Раніше ми писали, що харків'янам розповіли, як працюватимуть ринки в "червоній" зоні карантину
З 11 Квітня Харків і область перейшли в "червону" зону карантинних обмежень.
Авторинок "Лоск" попередив, що буде закритий для відвідувачів через посилення карантину-туди не ходитиме в автобус, але всі товари можна замовити онлайн.
На "Барабашово" можна буде купити всі товари, їх видаватимуть за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями і робити адресну доставку.
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"Наголошуємо, що робота з товаром всередині торгових об'єктів з виконанням усіх санітарних норм не обмежена", - додали в адміністрації ринку.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.