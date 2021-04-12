В Харківському парку ім. М. Горького з 11 квітня посилили карантин

Про це повідомили на офіційній сторінці парку в Instagram.

Тепер у парку всі атракціони, квест-кімнати та розважальний центр працювати не будуть.

Для прогулянок парк буде працювати в звичайному режимі.

Крім того, в Харкові пільговиків просять утриматися від поїздок в годину-пік.

Про це повідомили в мерії міста.

Так, за словами чиновників, якщо пасажири пільгових категорій не будуть користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік - це дасть можливість розвантажити транспорт в умовах карантину.

Важливо відзначити, що на даний момент перевізники не зменшували кількість транспорту і не скасовували маршрути.

Поліція стежить за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро.

Пасажирів без масок в Метрополітен пускати не будуть.

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