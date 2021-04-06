В харківському парку орудували вандали
Як повідомили в патрульній поліції, зловмисники скоїли крадіжку вночі 5 квітня.
Двоє невідомих викрали елементи ліхтарних стовпів у парку на бульварі Юр'єва.
Двоє чоловіків, серед ночі вантажили в автомобіль мішки з елементами ліхтарних стовпів.
На місце екстрено викликали слідчо-оперативну групу.
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Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.
Як
Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:
- робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- робота торгово-розважальних центрів;
- масові розважальні заходи;
- робота спортзалов и фитнес-центров;
- робота непродовольчих ринків;
- відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;
- курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;
- перебування на територіях загального користування без масок.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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