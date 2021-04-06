В харківському парку орудували вандали

Як повідомили в патрульній поліції, зловмисники скоїли крадіжку вночі 5 квітня.

Двоє невідомих викрали елементи ліхтарних стовпів у парку на бульварі Юр'єва.

Двоє чоловіків, серед ночі вантажили в автомобіль мішки з елементами ліхтарних стовпів.

На місце екстрено викликали слідчо-оперативну групу.

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Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.

Як передають у Пісочинській сільраді, з 6 квітня, на території селища діють обмеження "червоної" карантинної зони.

Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:

  • робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • робота торгово-розважальних центрів;
  • масові розважальні заходи;
  • робота спортзалов и фитнес-центров;
  • робота непродовольчих ринків;
  • відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;
  • курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;
  • перебування на територіях загального користування без масок.

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До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.