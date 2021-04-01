Одну з центральних вулиць Харкова перекриють

У міській диспетчерській службі повідомили, що обмеження проїзду на ділянці від спуску Куликівського до будинку №34 по вул.Куликівській набудуть чинності з 08:00 до 20:00 2 і 3 квітня.

Об'їзд закритої ділянки організували по прилеглих вулицях: Дарвіна і спуску Куликовському.

Також ми писали, що в Харківській області за добу COVID-19 діагностували у сотень людей.

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за минулу добу, 31 березня, в Харківській області COVID-19 виявили у 620 осіб, померли 18 хворих.

Всього по Україні коронавірус медики зареєстрували у 1 691 737 громадян (17 569 випадків за добу), з них 33 246 — померли, 1 323 083 — змогли побороти інфекцію.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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