Под Харьковом без вести пропал мужчина
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что пенсионер 30 марта ушел из дома на почту, но по дороге пропал.
Предположительно мужчина мог заблудиться в лесу.
Пенсионер был одет в серо-белую рубашку, серые спортивные штаны, черную куртку и шапку-ушанку, обут в зимние ботинки черного цвета. При себе у него был паспорт и мобильный телефон.
Мужчина страдает проблемами с памятью.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины - просят сообщить по телефону 102.
Также мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки, 31 марта, в Харьковской области COVID-19 выявили у 620 человек, умерли 18 заболевших.
Всего по Украине коронавирус медики зарегистрировали у 1 691 737 граждан (17 569 случаев за сутки), из них 33 246 — умерли, 1 323 083 — смогли побороть инфекцию.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.