С 1 апреля на Харьковщине ужесточили карантин

Боровская община стала шестой общиной в области, которая попала в "красную" зону карантинных ограничений.

31 марта в поселковом совете провели комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение связано со стремительным ростом уровня заболеваемости COVID-19 в общине.

Как уточнили в поселковом совете, автобусы будут курсировать только в Харьков, Изюм и Купянск.

Полностью на Боровщине останавливают внутренних рейсов между населенными пунктами общины. также в общине запретили работу непродовольственных рынков ( будут работать продовольственные), работу развлекательных и заведений общественного питания.

Также мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки, 31 марта, в Харьковской области COVID-19 выявили у 620 человек, умерли 18 заболевших.

Всего по Украине коронавирус медики зарегистрировали у 1 691 737 граждан (17 569 случаев за сутки), из них 33 246 — умерли, 1 323 083 — смогли побороть инфекцию.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.