С 1 апреля на Харьковщине ужесточили карантин
Боровская община стала шестой общиной в области, которая попала в "красную" зону карантинных ограничений.
31 марта в поселковом совете провели комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Решение связано со стремительным ростом уровня заболеваемости COVID-19 в общине.
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Как уточнили в поселковом совете, автобусы будут курсировать только в Харьков, Изюм и Купянск.
Полностью на Боровщине останавливают внутренних рейсов между населенными пунктами общины. также в общине запретили работу непродовольственных рынков ( будут работать продовольственные), работу развлекательных и заведений общественного питания.
Также мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки, 31 марта, в Харьковской области COVID-19 выявили у 620 человек, умерли 18 заболевших.
Всего по Украине коронавирус медики зарегистрировали у 1 691 737 граждан (17 569 случаев за сутки), из них 33 246 — умерли, 1 323 083 — смогли побороть инфекцию.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.