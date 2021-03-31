Харьков и область окутаны черным дымом
С начала этой недели работы у чрезвычайников стало больше в разы, а все из-за пожаров, передает "Объектив".
Как произошло, например, на улице Двухлетней- накануне огонь начал быстро распространяться из-за ветра и остановился всего в нескольких метрах от частного сектора с одной стороны, и от гаражей с другой.
Мерефянское шоссе в сети окрестили "дорогой в ад", а все из-за поджога травы на обочине.
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Чрезвычайники констатируют, что с начала марта в экосистемах произошло 162 пожара. Из них 120 вспыхнули в течение последних трех суток. В основном на открытых территориях горит тростник и сухая трава.
Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.
30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.
Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".
"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".
На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.
"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.