Харьков и область окутаны черным дымом

С начала этой недели работы у чрезвычайников стало больше в разы, а все из-за пожаров, передает "Объектив".

Как произошло, например, на улице Двухлетней- накануне огонь начал быстро распространяться из-за ветра и остановился всего в нескольких метрах от частного сектора с одной стороны, и от гаражей с другой.

Мерефянское шоссе в сети окрестили "дорогой в ад", а все из-за поджога травы на обочине.

Чрезвычайники констатируют, что с начала марта в экосистемах произошло 162 пожара. Из них 120 вспыхнули в течение последних трех суток. В основном на открытых территориях горит тростник и сухая трава.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.