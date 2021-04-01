Одну из центральных улиц Харькова перекроют

В городской диспетчерской службе сообщили, что ограничения проезда на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской вступят в силу с 08:00 до 20:00 2 и 3 апреля.

Объезд закрытого участка организовали по прилегающим улицам: Дарвина и спуску Куликовскому.

Также мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки, 31 марта, в Харьковской области COVID-19 выявили у 620 человек, умерли 18 заболевших.

Всего по Украине коронавирус медики зарегистрировали у 1 691 737 граждан (17 569 случаев за сутки), из них 33 246 — умерли, 1 323 083 — смогли побороть инфекцию.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.