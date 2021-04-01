Під Харковом безвісти зник чоловік
У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що пенсіонер 30 березня пішов з дому на пошту, але по дорозі зник.
Імовірно чоловік міг заблукати в лісі.
Пенсіонер був одягнений в сіро-білу сорочку, сірі спортивні штани, чорну куртку і шапку-вушанку, взутий в зимові черевики чорного кольору. При собі у нього був паспорт і мобільний телефон.
Чоловік страждає проблемами з пам'яттю.
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Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження чоловіка-просять повідомити за телефоном 102.
Також ми писали, що в Харківській області за добу COVID-19 діагностували у сотень людей.
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу, 31 березня, в Харківській області COVID-19 виявили у 620 осіб, померли 18 хворих.
Всього по Україні коронавірус медики зареєстрували у 1 691 737 громадян (17 569 випадків за добу), з них 33 246 — померли, 1 323 083 — змогли побороти інфекцію.
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