З 1 квітня на Харківщина посилили карантин

Борівська громада стала шостий громадою в області, яка потрапила в "червону" зону карантинних обмежень.

31 березня у селищній раді провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення пов'язане зі стрімким зростанням рівня захворюваності COVID - 19 в громаді.

Як уточнили в селищній раді, автобуси будуть курсувати тільки до Харкова, Ізюму та Куп'янська. Повністю на Борівщині зупиняють внутрішніх рейсів між населеними пунктами громади. також в громаді заборонили роботу непродовольчих ринків (працюватимуть продовольчі), роботу розважальних та закладів громадського харчування.

Також ми писали, що в Харківській області за добу COVID-19 діагностували у сотень людей.

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за минулу добу, 31 березня, в Харківській області COVID - 19 виявили у 620 осіб, померли 18 хворих.

Всього по Україні коронавірус медики зареєстрували у 1 691 737 громадян (17 569 випадків за добу), з них 33 246 — померли, 1 323 083 — змогли побороти інфекцію.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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