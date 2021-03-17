Харків'янам показали, що одягали дівчата на початку минулого століття

Кадрами поділилися у спільноті ""Українці. Хто ми і які ми" у Фейсбук.

Харків'янам показали, як одягалися жінки на початку XX століття.

Примітно, що дівчатам було до вподоби носити величезну кількість бус і пишні вишиванки. З зачісок дівчата воліли довгу косу.

Раніше ми писали, що в Харкові на станції метро сталася бійка

Про це повідомили очевидці в Telegram.

Так, 13 березня ввечері на станції метро "Турбоатом" побилися пасажири - двоє чоловіків зчепилися в поїзді, що зупинився.

Один з пасажирів виштовхнув опонента з вагона, а потім вдарив його кулаком по обличчю, після чого той впав.

Після цього чоловік з увійшов в інший вагон, другий чоловік залишився лежати на платформі.

У прес-службі ГУ НПУ в Харківській області подробиці інциденту пообіцяли надати пізніше.

Відео можна подивитися тут.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".